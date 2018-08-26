‘Çocukluk aşkımdı’ dediği eşi intihar etti

(20) evinde tüfekle intihar etti. Eşi Arif K. 5 ay önce kaçarak evlendiği eşinin intihar etmesi üzerine hala şokta olduğunu ifade ederek, “Çocukluk arkadaşım, çocukluk aşkımdı. Son zamanlarda çok dalgındı. Sorduğumda o da bunun farkında olduğunu, ancak nedenini bilmediğini söylüyordu” dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 14.00 sıralarında, Kumluca’ya bağlı Çaltı Mahallesi’nde meydana geldi. 5 aylık evli Serap K. (20), kayınpederinin evine yemeğe gitti. Yemekten evine dönen Serap K., tüfekle intihar etti. Tüfek sesini duyan yakınları, eve girdikten sonra genç kadının hareketsiz yattığını gördü ve hemen sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Eve gelen ekipler Serap K.’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ardından jandarma ekiplerini olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

“Eşim son zamanlarda çok dalgındı”

Eşinin cenazesini almaya gelen Arif K., hala olayın şokunda olduğunu belirtti. Eşinin intihar etmesi için bir nedeninin olmadığını ifade eden Arif K., “Serap benim çocukluk arkadaşım, çocukluk aşkımdı. 5 ay önce kaçarak evlendik. Ben bir şirkette çalışıyorum. Kendisi de köyde hayvanlarımıza bakıyordu. Dün de babamın evinde yemek yedikten sonra aniden kalkmış ve eve doğru hızla yürümeye başlamış. Evdekiler koyunlara bakmaya gittiğini sanmış. Hatta kardeşim, onun arkasından gitmiş. Eşim eve girdikten sonra da silah sesi duyulmuş. Eşim son zamanlarda çok dalgındı. Sorduğumda o da bunun farkında olduğunu, ancak nedenini bilmediğini söylüyordu. Hala şoktayım” ifadelerini kullandı. Serap K.’nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Çaltı Mahallesi’ne götürüldü.