Çok Amaçlı Gösteri Merkezi 2018’de tamamlanacak

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yeşilbahçe Mahallesi’nde Temmuz ayında düzenlenen törenle temeli atılan Çok Amaçlı Gösteri Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Uysal, Muratpaşa’da çağdaş sahne sanatlarının temsil olanağı bulacağı çok amaçlı bir salonun gerçek ihtiyaç olduğunu söyledi. Muratpaşa’da toplumun ihtiyaçlarını bilen ve buna yönelik hizmet politikaları üreten bir belediyecilik anlayışını hayata geçirdiklerini kaydeden Uysal, “Dernekler yerleşkesi niteliğindeki Sivil Toplum Merkezimiz, Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezimizin ardından Çok Amaçlı Gösteri Merkezimizin inşaatı da hızla devam ediyor. Bu projeleri hayata geçirirken asla bina merkezli bir yerel yönetim anlayışı içinde olmadık. Tüm bunları toplumun ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçiriyoruz. Bir bina fetişizmi içinde değiliz. Kamu yönetimine böyle bakmıyoruz.”

Muhteşem gösterilere ev sahipliği yapacak

İnşaatı devam eden merkezin projesinin, Antalya Mimarlar Odası’yla birlikte düzenlenen ulusal bir yarışmayla elde edildiğini hatırlatan Başkan Ümit Uysal, “Merkez tamamlandığında hepimize onur verecek, şehir yaşayanlarına, komşularımıza gurur verecek kullanım elverişliliğinde güzel bir bina olacak” dedi.

Çok Amaçlı Gösteri Merkezi’nin 5 bin 420 metrekare inşaat alanına sahip oluğunu ve Zemin katta 479, balkon ve 1’in katta 179 kişi olmak üzere 658 kişilik seyirci kapasiteli salonlara sahip olduğunu dile getiren Uysal, “Muhteşem temsillerin olabileceği muhteşem konserlerin olabileceği çok güzel bir mekan üretiyoruz. Önümüzde ki yılın bahar aylarında bitirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.