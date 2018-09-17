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Çolaklı Jandarma ekipleri hırsızları suçüstü yakaladı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otelden hırsızlık yapan 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakaladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelden hırsızlık yapan 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakaladı.


Manavgat ilçesinde Gündoğdu Mahallesi Turizm Bölgesinde devriye görevinde bulunan Çolaklı Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerin dikkati hırsızların suçüstü yakalanmasını sağladı. Gündoğdu Mahallesinde kapalı durumdaki bir otel yakınlarında 3 kişinin durumundan şüphelenen jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi otele ait 1 adet kahve makinesi ve karton kutu içerisinde yüklü miktarda kesme şekeri çaldıkları sırada suçüstü yakaladı.


İsimlerinin İ.B., İ.E. ve M.O. olduğu belirlenen 3 şüpheli Çolaklı Jandarma Karakolunda haklarında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiler.

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