Çöp konteyneri ile evden eve nakliyat

Belediyenin çöp konteynerinin üstüne kanepeyi koyup evden eve nakliyat yapan gençler, sosyal medyadan da belediyeye teşekkür etti. Belediye ise yine sosyal medya üzerinden gençlere, "Kaç yıllık belediyeyiz, çöp konteynerinin bu fonksiyonunu fark etmemiştik, yardımcı olabildiysek ne mutlu" diye cevap verdi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde arkadaşıyla birlikte kalacağı eve eşyalarını elleriyle taşımaya başlayan üniversite öğrencisi Onur Durmuş, bir süre sonra kanepeyi de arkadaşı Semih Telin’le taşımak istedi. Mesafenin yakın olması nedeniyle nakliyeciye para vermek istemeyen iki genç, Muratpaşa Belediyesinin çöp konteynerini kullandı. Konteynerin üzerine koydukları kanepeyi eve götüren gençler, o anları fotoğraflamayı da ihmal etmedi.

"Kaç yıllık belediyeyiz, çöp konteynerinin bu fonksiyonunu hiç fark etmemiştik"

Gençler bu kareyi sosyal paylaşım sitesi üzerinden, "Konteyneri 15 dakikalığına böyle bir hizmet için kullandık, teşekkür ederiz. Konteyneri aldığımız gibi bıraktık" mesajı ile belediyenin sayfasına gönderdi. CHP’li Muratpaşa Belediyesinden gençlerin mesajına, "Kaç yıllık belediyeyiz, çöp konteynerinin bu fonksiyonunu hiç fark etmemiştik. Bir yaşımıza daha girdik. Yardımcı olabildiysek ne mutlu" yanıtı verildi.

"Faydasını çok gördük, üzerinde yatıyoruz şimdi"

Olay sonrası bir anda internette fenomen haline geldiklerini anlatan Onur Durmuş, "Koltuğu insan gücüyle taşımak biraz sıkıntıydı. Tekerlek fikri geldi aklımıza önce. Kaykay olsa kaykayla taşıyacaktık, konteyneri gördük. Onun üzerine kanepeyi koyup çok basit bir şekilde taşınacağını fark ettik. Biz taşırken insanlar epey güldüler. Bazıları da temkinli yaklaştı. "Çalıyorlar mı ne yapıyor bunlar?" diye. Ama bunu gülmekten tepkileri fark edemedik. İnternete koyarken de kamu malına zarar verdiğimiz düşünülebilir, kötü tepki alırız diye çekindik ama paylaştık, Muratpaşa Belediyesi de çok güzel bir dönüş yaptı. Faydasını gördük, evde üzerinde yatıyoruz şimdi" dedi.

"Eşya taşırken ilk aklımıza konteyner geliyor"

Artık eşya taşırken ilk akıllarına gelen nakliyat firması yerine konteyner olduğunu söyleyen Semih Telin ise, "Aramızda şu espri dönüyor artık. Eşya taşınacak, konteynere yükleriz ne olacak yani. Belediyeden izin var zaten. Belediye Başkanımız Ümit Uysal da sağ olsun. Bu konuda hiçbir sıkıntı çıkarmadı, anlayışla karşıladı. Biz sıkıntı çıkar diye korktuk açıkçası, sonuçta kamu malı" diye konuştu.