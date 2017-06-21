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21 Haziran 2017 18:44

Çöp konteyneri ile kanepe taşıyan gençlerden belediyeye teşekkür

Antalya’da satın aldıkları kanepeyi belediyenin çöp konteyneri ile taşıyan gençler, sosyal medyadan belediyeye teşekkür etti.

Çöp konteyneri ile kanepe taşıyan gençlerden belediyeye teşekkür

21 Haziran 2017 18:44

Belediye ise yine sosyal medya üzerinden gençlere, "Kaç yıllık belediyeyiz, çöp konteynerinin bu fonksiyonunu fark etmemiştik,yardımcı olabildiysek ne mutlu" yanıtını verdi.


Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Onur Durmuş ve arkadaşı satın aldıkları kanepeyi evlerine taşımak istedi. Mesafenin yakın olması nedeniyle nakliyeciye para vermek istemeyen iki genç, Muratpaşa Belediyesi’nin çöp konteynerini kullandı. Konteynerin üzerine koydukları kanepeyi eve götüren gençler, o anları fotoğraflamayı da ihmal etmedi.


Gençler bu kareyi sosyal paylaşım sitesi üzerinden, "Konteyneri 15 dakikalığına böyle bir hizmet için kullandık, teşekkür ederiz. Konteyneri aldığımız gibi bıraktık" mesajı ile belediyenin sayfasına gönderdi.


CHP’li Muratpaşa Belediyesi’nden gençlerin mesajına, "Kaç yıllık belediyeyiz, çöp konteynerinin bu fonksiyonunu hiç fark etmemiştik. Bir yaşımıza daha girdik. Yardımcı olabildiysek ne mutlu" yanıtı verildi.




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