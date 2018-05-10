Corendon Gazipaşa Alanya Havalimanına uçuş başlattı

Boeing 737-800 model uçağı ile Danimarka’nın başkenti Kopenhag’tan aldığı Detur’un 189 yolcusunu Gazipaşa Alanya Havalimanına getiren uçak saat 14.10’da piste indi. Geleneksel su tankı gösterisiyle aprona yaklaşan uçağı karşılamaya Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Havalimanı Koordinatörü Cengiz Aşıklı ve turizmciler geldi.

Uçaktan inen yolcular çiçeklerle ve Gazipaşa çileğiyle karşılandı.

Detur Bölge Müdürü Terhi Alanya, Gazipaşa’ya ilk uçaklarını indirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. 2 senedir herkes gibi zorluklar yaşadıklarını belirten Alanya, "Geçtiğimiz 2 yıl içinde Gazipaşa’ya sadece 2 ay uçabildik. Bu sene çok umutluyuz. Bu sene sezon boyunca uçaklarımızı buraya indiriyoruz. Gazipaşa günümüz perşembe, 6 saat sonra ikinci Gazipaşa uçağımız gelecek. O da 189 kişi ile ful dolu geliyor. Bu yıl Alanya kapasitemiz 75 bine yaklaşıyor. Bunun 15 binini Gazipaşa’ya indireceğiz" dedi.

Gazipaşa Alanya Havalimanı Genel Koordinatörü Cengiz Aşıklı da Corendon’un havalimanına ilk dış hat uçuşu gerçekleştiren şirketlerden olduğunu belirterek, "2016 yılındaki kötü gidişattan sonra 2017 yılı da kötü gitmişti. Seferleri azalmıştı. Detur ile birlikte Corendon’un bu sene planlanan 114 seferleri var. Artırarak devam edeceklerini düşünüyorum. Çünkü Avrupa’da 5 destinasyona uçuyorlar. Corendon’u da aramızda uçuşlarını arttırarak gelmesine çok sevindik" diye konuştu.

2018 yılının Gazipaşa Alanya Havalimanı için bir milat olacağına değinen Aşıklı, "2015 en yoğun yılımızdı. 2015i sollayacağımıza bir milyonu aşıp 1 milyon 200 bini bulacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik ise Gazipaşa ve Türkiye’nin turizm alanında çağ atlayacağını söyledi. Son 2 yılda kaybedilen yılların hızla telafi edileceğini dile getiren Çelik, "Bu yıl havalimanımız ilk defa 1 milyonu geçecek. 900 bini bulmuş sonra 700 binlere gerilemiştik. Bu yıl 1 milyon 200 bini bulacağımıza inanıyorum. Bu da bizimin doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" dedi.