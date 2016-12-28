Devlet Su İşleri (DSİ) 13. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, Kumluca Gavur Deresindeki çalışmaları inceledi.
DSİ 13. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, Bölge Müdür Yardımcısı Köksal Buğra Çelik ve Şube Müdürleri ile birlikte Kumluca Gavur Deresi 4. Kısım taşkın koruma işi inşaatında incelemelerde bulundu. Çalışma hakkında yetkililerden bilgi alan Coşkun, “Gavur Deresindeki çalışmalarda bazım bölümlerde beton dökümü işlemleri tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 12 adet betonarme perde duvar tamamlandı. İşin fiziki gerçekleşme seviyesi yüzde 60’tır” dedi.