Cüce buzağı çiftliğin maskotu oldu

Antalya'da emsallerinin yanında küçük kalan 15 günlük buzağı, hayvan çiftliğinin maskotu oldu. Kayıt sistemi için kulağı kadar küpeye sahip olan buzağı, yapılan sağlık kontrolünden ise tam not aldı.

Antalya'da hayvancılık işiyle uğraşan Fatma Öncel'in ineklerinden bir tanesi 2 hafta önce ikiz buzağı doğurdu. Bir gün sonra ise diğer ineklerinden birisi de küçük bir buzağı doğurdu. Öncel, diğer ikiz buzağılardan daha küçük olan yavruyu görünce neye uğradığını şaşırdı. Veteriner hekim çağıran Öncel, buzağının sağlığının yerinde olduğunu ancak cüce olarak dünyaya geldiğini öğrendi. Ardından buzağıyı biberonla beslemeye başlayan Öncel'in 2 hafta sonra ikiz buzağıları 32 kiloya kadar çıkarken, cüce olarak doğan buzağı ise, 12,80 kilogram ağırlığında kaldı.

Çiftliğin maskotu oldu

Veteriner hekimler tarafından kulağı büyüklüğündeki küpesi takılan hayvan diğer buzağıyla birlikte gezerken gülümsetti. Hala olayın şaşkınlığında olan hayvan sahibi Fatma Öncel, buzağının çiftliğin maskotu haline geldiğini söyledi.

Hayvanı ilk gördüğünde çok şaşırdığını belirten Öncel, "İlk gördüğümde komiğime gitti ama hemen ayaklandı. Şu anda 1 hafta 10 günlük. Diğerleriyle arasında sadece 1 gün var ama bu onların anca yarısı kadar. Sağlığında hiçbir sıkıntı yok. Diğer buzağılara verdiğim sütün yarısını veriyorum. Onlar 2 litre içiyorsa, o 1 litre içiyor. Çiftliğimin maskotu oldu. Büyüdüğünde satmayı da düşünmüyorum" dedi.

"Doğumu diğer buzağılara göre beşte bir oranında gerçekleşmiş"

Veteriner Hekim İbrahim Çağlar da, buzağının yaşadığı durumun doğumsal anomoli olduğunu, ancak yavrunun tüm vücut fonksiyonlarının çalıştığını ve sağlığının gayet yerinde olduğunu kaydetti. İnsanlarda olduğu gibi, hayvanlarda da cücelik olayının yaşandığına dikkat çeken Çağlar, bir buzağının doğum kilosunun 35-90 kilo arasında olduğunu fakat anormal doğan buzağının 12 kilo geldiğini söyledi. Çağlar, "Normal hayvanlara göre neredeyse beşte bir gelişimle doğum gerçekleştirmiş. İleride diğer buzağılar 500 kiloya ulaşırken, o 250 civarında olabilir. Görünüm olarak da yarı yarıya olacaktır" diye konuştu.