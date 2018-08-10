Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunun ilk haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, takımın durumu ve Kayserispor maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Antalyaspor için bu sezonun çok önemli olduğunun altını çizen Arıcı, içinde bulundukları dönemi iyi bir şekilde atlatmaları halinde hem mevcut borçların azalacağını hem de alt yapıdan en az 3 genç oyuncuyu kazanacaklarını belirtti.

"İki transfer"

Takımın iyi bir kamp dönemi geçirdiğine değinen Cumhur Arıcı, “ Lige hazırız. Futbolcular açısından da bir sorunumuz yok. 2 mevki için hala eksiğimiz var. Giden Deniz Kadah ve Sakıb’ın yerine oyuncu alacağız. Çünkü Doukara ileride tek başına kalıyor. Bu mevkiler için görüştüğümüz oyuncular var, kulübün ekonomik durumu çerçevesindeki oyuncu alacağız. Onun dışında, yönetim, teknik heyet ve futbolcularımız, taraftarımız yeni sezona hazır” ifadelerine yer verdi.

"Puan hedefi"

Sezonun ilk maçını deplasmanda Kayserispor ile oynayacaklarını kaydeden Arıcı, “Önemli bir maç.O maçın arkasından Konyaspor ile evimizde oynayacağız. Bu iki maç ligde orta sıralarda mücadele edecek takımların mücadelesi olacak. Sezonun ileriki dönemlerinde orta sıralar için Konya ve Kayseri rakiplerimiz olacak. O yüzden Kayserispor ile iyi bir başlangıç yaparsak,evimizdeki Konyaspor maçına daha moralli çıkarız. Galibiyetle başlamak çok önemli, bizim için inşallah öyle olur. Puan yada puanlar almak istiyoruz” dedi.

“Son 4 maçta Kayseri üstünlüğü”

Öte yandan iki takım geçen yıl lig ve kupa olmak üzere 4 kez karşı karşıya geldi.

Ligdeki ilk maçı Antalyaspor deplasmanda 2-0 kaybetti, evindeki karşılaşmayı ise 2-1 kazandı.

Türkiye Kupası’nda Antalyaspor, Kayserispor’a deplasmanda 3-1, evinde 2-0 kaybetmişti.

Antalyaspor’un, 13 Ağustos Pazartesi günü 21.45’te Kayserispor ile oynayacağı maçı Hüseyin Göçek yönetecek.