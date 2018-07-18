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18 Temmuz 2018 12:23

Cumhur Arıcı: “Transfer politikamızda değişikliğe gitmek zorunda kaldık”

Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, eski yönetim tarafından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) gelirlerine temlik konulmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhur Arıcı: “Transfer politikamızda değişikliğe gitmek zorunda kaldık”

18 Temmuz 2018 12:23

Arıcı, “Transfer politikamızda değişikliğe gitmek zorunda kaldık” dedi.


Sezon öncesi transfer bütçesini 12 milyon Euro olarak açıklayan Antalyaspor’da TFF gelirlerine temlik konulmasının ardından transfer politikasında değişikliğe gitti. Bütçede kısıtlamaya gideceklerini açıklayan Cumhur Arıcı, buna rağmen hedeflerinde değişiklik olmadığını dile getirdi. Arıcı, ”7 milyon lira gelire dokunamıyoruz. Bu yüzden transferde frene basmak zorunda kaldık. Sol bek ve sol açık transferleri için görüşmelerimiz devam ediyor. Yedek kulübesini de güçlendirmek için transfer çalışmalarımız vardı fakat yaşanan son gelişmelerin ardından askıya aldık” ifadelerini kullandı.


Yaşanan bu olayın kendileri için iyi bir yönü olduğunun altını çizen Arıcı, “Pilot takımımız Kemerspor 2003’den 9 futbolcu takıma katıldı. Genç oyuncularımızın önü açıldı. Yeni yıldızları Antalyaspor ve Türk futboluna kazandırabiliriz. Hocamız genç oyuncuları takıma kazandırmaya çalışıyor. Finlandiya’da 16-29 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2018 UEFA U19 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde mücadele edecek olan U19 milli takımın kadrosuna dahil edilen Doğukan Sinik en güzel örneklerden biri” diye konuştu



Carole için hiçbir girişimimiz olmadı


Galatasaray’ın 27 yaşındaki sol beki Lıonel Carole’un transfer iddialarına da cevap veren Arıcı, “ Carole iddiaları nereden çıktı bilmiyoruz. Oyuncu ile ilgili hiçbir girişimimiz olmadı. Gündemimizde olan bir isim değil” şeklinde konuştu.




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