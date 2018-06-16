Sen kimsin neyi söküyorsun. O apoleti sen mi taktın. Benim milletim o kahramanına sahip çıkacaktır. 24 Haziran’da kim kimin apoletini sökecek bunların hesabını soralım" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde partisince Antalya Kepez Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde halka seslendi. Türkiye’yi 3.5 kat büyüten bir iktidar olduklarını vurgulayan Erdoğan, “Sen nerede geziyorsun, dur bakalım. Proje ve planlama aşamasında olanlar var. Bu rakam 20 katrilyonun üzerine çıkıyor. Konya’yı Antalya’ya bağlayacak olan Demirkapı Tüneli’nde çalışmalar devam ediyor. Bu yolu kullanan vatandaşlarımız 4 dakikada karasal iklimden Akdeniz iklimine geçmiş olacak. Bunu bay Kemal, bay Muharrem bilir mi? Bilmez ya bilmez. Biz ders çalışıyoruz bay Kemal, bay Muharrem, dersimize çalışarak geliyoruz. Antalya, Alanya, Gazipaşa yolunda ve Gökçebelen Tüneli’nde çalışmalar devam ediyor. Projenin tamamını 2 yıla kadar tamamlıyoruz. Aydın- Denizli otoyolunun Afyon ve Antalya’ya kadar uzatacak yolun ihalesini bu yıl içinde yapıyoruz. Biz projeyle, yaptıklarımızı konuşuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Antalya’ya yapılan ve yapılması planlanan yol, oto yol, hızlı tren, raylı sistem çalışmaları hakkında da bilgiler veren Erdoğan, Antalya’yı hızlı tren ağı ile geleceğe hazırladıklarını belirtti.

“Bay Kemal, bay Muharrem sen neyle konuşuyorsun”

Antalya Havalimanı’nı 35 milyonluk yolcu kapasitesine ulaştırdıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2002 yılında 11 milyondu, şimdi 35 milyona çıktı. Antalya bir dünya devi olma yolunda. Bay Muharrem ben yaptıklarımla konuşuyorum, bay Kemal sen neyle konuşuyorsun onu söyle. Şimdi Batı Antalya havalimanını yapmak için kolları sıvadık, bay Muharrem, bay Kemal. Kaş için havalimanı yerini belirledik. Yıllık 4 milyon yolcu kapasitesi ve 850 trilyon yatırım bedeli olacak” dedi.

“Baş ustalık”

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ne diyor bu bay Muharrem diyor ki, birinci köprüyü Demirel yaptı, ikinciyi Özal yaptı, üçüncüyü Erdoğan yaptı, dördüncüyü de ben yapacağım diyor. Tartışmayı yapan moderatör uyandı dedi ki, ‘Peki nereye yapacaksınız’ dedi. O da ‘yerini tespit ederiz, şu anda bilmiyorum’ dedi. Dersini çalışta gel, hazırlıkta yok. Biz aylardır bu kadar deneyimli tecrübeli olmamıza rağmen nereye ne yapacağımızı çalışıyoruz. Ekibimle çalışıyorum. 16 yılık tecrübe, 4 yıllık belediye başkanlığı. Diyorum ya bu çırak bile olamaz. Ben çıraklığımı belediye başkanlığında İstanbul’da yaptım, kalfalığa oradan terfi ettim. Başbakanlıkta ustalık başladı, Cumhurbaşkanlığında ustalığa geldim. Bu kardeşinize baş ustalık için icazet veriyor musunuz?”

"Yapamayacağımızı vaat etmedik"

Antalya’ya hiçbir zaman yapamayacaklarını vaat etmediklerini hep yapacaklarını vaat ettiklerini vurgulayan Erdoğan, “Batı Antalya havalimanını 2022 yılına kadar tamamlayacağız. Biz yaptık bunların böyle bir derdi var mı? Yok. Antalya ve Demre’de bir kruvaziyer limanı yapmayı planlıyoruz. Bunlarda böyle bir hesap var mı yok” dedi.

2017 yılında turist sayısının 10.5 milyonda kaldığını kaydeden Erdoğan, bu yıl Antalya’ya 14 milyon turist beklediklerini belirtti. Ülke genelinde 40 milyon turist beklediklerini kaydeden Erdoğan, bu turistten 32 milyar gelir hedeflediklerini işaret etti. Antalya’da inşa ettikleri baraj ve göletlerle 449 bin dekar zirai araziyi sulamaya kazandırdıklarını belirten Erdoğan, Antalya’nın 2045 yılına kadar içme suyu sorununu çözdüklerini vurguladı.

“Bay Kemal büyümenin ne olduğunu bilmiyor”

Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirmeye devam eden Erdoğan, “Sen ben hesap memuruyum diyorsun ya. İnsan önce bir sorar araştırır. Maliye Bakanlığımıza sor. Adam kuru sıkı yalan atıyor. Biz Antalya çiftçisine toplamda 1,1 katrilyonluk tarımsal destek verdik. Bunu ben söylüyorum resmi rakam olarak. 2 tekno kent, 15 Ar-Ge merkezi, 1 tasarım merkezi kurduk. Bunların, bunlardan haberi yok. 184 bin kardeşimizi İş Kur aracılığıyla iş sahibi yaptık. Bay Kemal soruyor, Türkiye büyüdü 7,4’den senin cebine bir şey girdi mi diye soruyor. Bay Kemal büyümenin ne olduğunu bilmiyor ki. Büyüme ne işte bu 184 bin istihdamı Antalya’da yapılıyorsa büyüme bu. Ben ekonomistin. Körü yol yapılıyorsa o büyümenim verdiği güçle yapılıyor” şeklinde konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından yapımı tamamlanan Konyaaltı Sahil Projesi yapımının eleştirilmesini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunları yapanların hayatının takoz siyaseti ile geçtiğini kaydetti.

CHP’nin turizmdeki vaatlerini de eleştiren Erdoğan, “Biz 1,5 milyon yatak kapasitesinden bahsediyoruz, onlar 40 bin oda diyor. Türkiye’nin yatak kapasitesinin 1,5 milyona ulaştığından haberi bile yok. Antalya için daha büyük hedeflerimiz var. Kruvaziyer limanını yaptırmayız diyorlar. Bu limanları yapmazsak varlıklı turist buraya nereden gelecek. Onlar istedikleri kadar yaptırmayacağız desinler, biz yaparız demeye ve yapmaya devam edeceğiz”diye konuştu.

"Yurt dışında en fazla oyu alacağız"

Yurt dışındaki 60 ülkedeki 23 temsilcilikte oy kullanma işleminin devam ettiğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah 24 Haziran’da geçen seçimlerde olduğu gibi benzer bir rekoru yakalayacağımıza inanıyorum. Buradan en fazla vatandaşımızın yaşadığı Almanya’ya sesleniyorum, vakit milletimizin vakti, vakit istikbaline sahip çıkma vaktidir, vakit ülkemizin geleceğine damga vurma vaktidir, vakit Türkiye vaktidir. Ana vatanınıza karşı görevinizi yapmanızı bekliyoruz. Sandığa gitmenizi bekliyoruz. Batı dünyasında PKK yoğun çalışıyor. Ama bize inanan kardeşlerim PKK’dan ve destekledikleri partiden daha fazla çalışarak açık ara önde çıkacağız” ifadelerine yer verdi.

"Rekor katılım bekliyorum"

Her şeyin telafisi olmasına rağmen sandığın telafisinin olmadığının altını çizen Erdoğan, “ Keşke demenin faydası olmaz. Çünkü bu CHP ve ortaklarının bu ülkeye kazandıracakları hiçbir şey yok. Biz bunların tarihini geçmişini biliriz. Bu ülkeye neler kazandırdıklarını neler kaybettirdiklerini çok iyi biliriz. Biz sokulduğumuz delikten bir daha sokulmayacağız. 24 Haziran’da Türkiye ile 60 ülkede bayram yapacağımıza inanıyorum. Yurt dışında yaşayanlardan rekor bir katılımla dünyaya demokrasi dersi vermelerini bekliyorum” diye konuştu.

“Bunlar kandan beslenen birer vampirdir"

Arife günü Şanlıurfa Suruç’ta seçim çalışmalarında yaşanan olaya da değinen Erdoğan, “Milletvekilimizin seçim çalışması sırasında acı bir olay yaşandı. Bölücü terör örgütü mensupları, partimizin mensuplarına saldırdılar. Milletvekilimizin çiftçilikle uğraşan seçim çalışmaların kardeşiyle çalışan ağabeyi bölücü terör örgütleri yandaşları tarafından şehit edildi. Yaşanan arbedede karşı taraftan da ölenler oldu, yaralananlar oldu. Karşı taraftan olanların PKK üyesi olduğu tescilli. Bu hadise bir gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya koymuştur. Bölücü terör örgütü ister siyasi, ister sivil toplum örgütü ister başka bir kılıfı olsun. Hangi boyaya boyanırsa boyansın gerçek yüzünü bir şekilde ortaya çıkarıyor. Daha önce partimizin mensubunu, sırf kendi siyasi partilerine uygun hareket etmiyor diye çocuklarının gözü önünde şehit edenler bir kez daha aynı yola başvurmuşlardır. Bunlar kandan beslenen birer vampirdir. Bölücü terör örgütü sadece Kürt kardeşlerimizin kanını dökmüştür. İşte şimdi adayları var. Nerede bu aday Edirne cezaevinde. Bu aday terörden beslenmedi mi? Teröristlerin desteğiyle bir yere gelmedi mi? 7 Haziran seçimlerinin hemen arkasından sokaklara dökülün demedi mi? 53 tane Kürt kardeşimi bunlar öldürmedi mi? 15 yaşındaki Yasin Bölük’ü bunlar öldürmedi mi? Kürt değil miydi? Öldürenler de Kürt’tü, peki onları sokağa döken kimdi Demirtaş Selo. Peki Selo’yu ziyarete kim gitti bay Muharrem. Bay Muharrem demek ki siz el ele kol kola Ankara’dan İstanbul’a da yürürsünüz. Böyle bir seçim kampanyasında da bir araya gelirsiniz. Diyarbakır mitinginde yine onlarla beraber olmadılar mı? CHP’nin oylarının HDP’ye savrulduğunu oraya aktığını, destek verilmesi için çalışmalar yapıldığını öğreniyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Apoleti kim sökecek hesabını soralım"

CHP’nin terörle mücadelede en ufak bir açıklaması olmadığını kaydeden Erdoğan, terörle mücadeleyi sadece kendilerinin yaptığını vurguladı. “Bay Kemal, bay Muharrem isteseniz de istemeseniz de nerede tehdit varsa oralara gireceğiz” diyen Erdoğan, “Tehdit oluşturuyorsa oraları serbest bırakamayız. Afrin kahramanı komutanımızın ne diyor apoletini sökeceğim diyor. Sen kimsin neyi söküyorsun. O apoleti sen mi taktın. Benim milletim o kahramanına sahip çıkacaktır. Benim sıfatım ney ben anayasaya göre baş komutanım. Ama bay Muharrem bu işlerden anlamaz. Erdoğan’ın sıfatı nedir bilmez, bu sıfat sen vermedi milletim verdi. Komutan beni alkışladı, bunu dahi hazmedemiyor. 24 Haziran’da kim kimin apoletini sökecek bunların hesabını soralım” dedi.

Konuşmasının ardından Erdoğan, milletvekili ve milletvekili adayları ile halkı selamladı, çocuklara satranç takımı dağıttı.

Türel’in konuşması

Antalya’nın devam adımlarla ilerlediğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “‘Onu da yapamayacak’ diyorlardı. Hızla bitireceğiz. Antalya’da çöpten 40 bin konutun elektriğini üretiyoruz. Yatırım ve hizmet yağmuru Antalya’nın tüm ilçelerine geliyor. Onlar bira festivali yaptılar, onlar Yörük Festivali yapıyoruz. Turizm çalışanlarına konutun temelini ayık, kuralarını çekeceğiz. Şimdi yeni bir tarih yazma vaktidir. Antalya için hayallerimiz yapacaklarımız var. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye için yapacaklarımız var. İş başına sandık başına. Vakit Antalya vakti, vakit Türkiye vakti” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı Ethem Taş, AK Parti milletvekilleri ve milletvekili adayları eşlik etti.