Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türel’e ödül

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

AK Partili belediyelerce hayata geçirilen özgün çalışmaların tüm Türkiye’ye tanıtılması amacıyla AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından 6’ncısı düzenlenen “Medeniyetimizi Yaşatan Dünyayla Yarışan Şehirler” Yerel Yönetimler Proje Yarışması’nın sonuçları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara’da gerçekleşen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda açıklandı.

Erdoğan’ın elinden aldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Merkezi “Mavi Ev” Projesi, yarışmada en özgün projelerden biri olarak sosyal projeler kategorisinde ödüle layık görüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Başkan Türel’i kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Ödüle doymuyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in en önemli sosyal projelerinden Mavi Ev, geçtiğimiz ay da Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MİARGEM) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘Etkin Belediye Proje Yarışması’nda ‘İyi Yönetim Projeleri’ kategorisinde birinci olmuştu.

Türkiye’ye örnek proje

Büyükşehir Belediyesi’nin Şubat ayında hizmete açtığı ’Mavi Ev Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Merkezi’, Demans ve Alzheimer hastalarının buluşma noktası haline geldi. Mavi Ev’de yaşlılar, uzmanlar eşliğinde yaptıkları aktivitelerle hem eğleniyor hem de zihinlerini tazeliyor. Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en önemli Alzheimer merkezlerinden biri olan ’Mavi Ev’, yaşlanmaya bağlı olarak görülen Alzheimer ve Demans hastalıklarının seyrinin değiştirilebileceği önemli bir girişim olarak öne çıkıyor. Yaşlılıkta ortaya çıkan hastalıklarla mücadele eden hasta ve hasta yakınlarına kucak açan Mavi Ev’de, hafta içi her gün hastalar servislerle evlerinden alınarak, merkeze getiriliyor ve akşam tekrar evlerine bırakılıyor. Hastalar, tansiyon ve şeker ölçümleri, ilaç takipleri yapıldıktan sonra uzmanlar eşliğinde beyin jimnastiği gerçekleştiriyor. Mavi Ev’in geniş bahçesinde yapılan yürüyüşle kas sistemlerinin çalışması, vücut kaslarının zinde kalması sağlanıyor. Düzenlenen müzikli aktivitelerle hastaların kaybolan oryantasyon duyguları yeniden canlanıyor.