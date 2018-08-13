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13 Ağustos 2018 13:36

Cumhurbaşkanı’nın çağrısını duyup bankaya koştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Dolarınızı TL’ye çevirin" çağrısına Antalya’dan ilk destek turizmci iş kadını Diyar İçkale Gültekin’den geldi.

Cumhurbaşkanı’nın çağrısını duyup bankaya koştu

13 Ağustos 2018 13:36

Gültekin, çağrının ardından bu sabah bankaya giderek 36 bin ABD dolarını TL’ye çevirdi.


Dolardaki yükselişin ardından "Bizim işimizin dolarla molarla alakası yok. Onların doları varsa bizim Allah’ımız var. Diyorum ki, gelin yastığınızın altında dolarlar varsa bu dolarları çıkarın. Altınlarınız varsa çıkarın. Hemen bunları bankalara vererek Türk Lirası’na çevirelim" çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu çağrısına Antalyalı turizmci iş kadınından destek geldi. Bankaların açılmasıyla birlikte sabahın ilk saatlerinde 36 bin dolarını alıp bankaya giden turizmci iş kadını Diyar İçkale Gültekin, parasını TL’ye çevirip çağrıya cevap verdi.


Türkiye’nin algı operasyonlarıyla diz çöktürelemeyeceğini ve kenetlenme zamanı olduğunu ifade eden Gültekin, "Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine 36 bin dolarımı TL’ye çevirip ülkeme destek oluyorum ve bu kampanyayı destekliyorum" dedi.




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