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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Alanya-Antalya etabı başladı

Bu yıl 54.

kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Alanya-Antalya etabı başladı.


defa düzenlenen ve toplam 20 takım 140 sporcunun katıldığı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 2. etabında Alanya İskele Caddesi Şelale Meydanı'ndaki başlangıca, Kaymakamı Mustafa Harputlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak ve sporseverler katıldı. Protokolün hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından Bisiklet Turu'nun Alanya-Antalya etabı çıkış aldı. Yarışçılar Alanya'dan Antalya'ya kadar 154.1 kilometre pedal çevirecek.



Etaplar


54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunun etapları ve uzunlukları şöyle:


"9 Ekim Konya - Konya 150 km, 10 Ekim Alanya - Antalya 154.1 km, 11 Ekim Fethiye - Marmaris 137.2 km, 12 Ekim Marmaris - Selçuk 206.9 km, 13 Ekim Selçuk - Manisa 137.3 km, 14 Ekim Bursa - İstanbul 166.7 km."

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