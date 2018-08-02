Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz’dan Vali Karaloğlu’na veda ziyareti

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi’nin 25/07/2018 tarihli ve 1000 sayılı Adlî Yargı Kararnamesi İle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Başsavcı Ramazan Solmaz, Vali Münir Karaloğlu’na veda ziyaretinde bulundu. Valilik makamında gerçekleşen görüşmede Vali Karaloğlu, Ramazan Solmaz’ı Antalya’da görev süresi boyunca yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Vali Münir Karaloğlu ile birlikte görev yapmaktan dolayı memnuniyet ve mutluluk duyduğunu belirten Başsavcı Ramazan Solmaz ise Vali Karaloğlu’na şükranlarını sundu.

Görüşmenin ardından Başsavcı Solmaz’a yeni görevi dolayasıyla hediye takdim eden Vali Münir Karaloğlu, Başsavcı Solmaz’ı uğurladı.