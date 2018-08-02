Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 12:24

Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz’dan Vali Karaloğlu’na veda ziyareti

Vali Münir Karaloğlu, Konya’ya tayin olan Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz’ı makamında kabul edip, Başsavcı Solmaz’a yeni görevinde başarılar diledi.

Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz’dan Vali Karaloğlu’na veda ziyareti

02 Ağustos 2018 12:24


Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi’nin 25/07/2018 tarihli ve 1000 sayılı Adlî Yargı Kararnamesi İle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Başsavcı Ramazan Solmaz, Vali Münir Karaloğlu’na veda ziyaretinde bulundu. Valilik makamında gerçekleşen görüşmede Vali Karaloğlu, Ramazan Solmaz’ı Antalya’da görev süresi boyunca yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.


Vali Münir Karaloğlu ile birlikte görev yapmaktan dolayı memnuniyet ve mutluluk duyduğunu belirten Başsavcı Ramazan Solmaz ise Vali Karaloğlu’na şükranlarını sundu.


Görüşmenin ardından Başsavcı Solmaz’a yeni görevi dolayasıyla hediye takdim eden Vali Münir Karaloğlu, Başsavcı Solmaz’ı uğurladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç