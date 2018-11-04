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Cumhuriyet Mahallesi'nde asfalt çalışması

Muratpaşa Belediyesi, Gençlik Mahallesi’nin hemen ardından Cumhuriyet Mahallesi’nde cadde ve sokak yenileme çalışmalarına başladı.

Muratpaşa Belediyesi, Gençlik Mahallesi'nin hemen ardından Cumhuriyet Mahallesi'nde cadde ve sokak yenileme çalışmalarına başladı.


Antalya'nın cadde ve sokaklarında son yılların en kapsamlı yenileme projesini gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi, Gençlik Mahallesi'nde 9 sokağı kapsayan çalışmaların ardından Cumhuriyet Mahallesi'nde çalışmalara başladı. Daha önce 7 bin 843 ton asfaltlama yapılan mahallede asfalt yenileme çalışması Çarşamba pazarının kurulduğu bölgeden başladı. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sokullu - Tonguç Caddeleri arasında kalan yaklaşık 400 metre uzunluğundaki 620 Sokak'ı asfaltladı.

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