Cumhuriyeti denizde kutladılar

Antalya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Akdeniz Üniversitesi Sualtı Sporları Topluluğu (AKÜNSAT) öğrencileri denizde dev Türk bayrağı açtı.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu öncülüğündeki AKÜNSAN öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı kutlamasını denizde gerçekleştirdi. Kaleiçi Yat Limanı'nda toplanan 20 öğrenci, hazırlıklarını yapıp denize girdi. Yüzerek teknelerin arasından limanın ortasına gelen öğrenciler, denizde 50 metrekarelik dev Türk bayrağını açtı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla eş zamanlı hareket eden öğrenciler ellerindeki Türk bayraklarını suda salladı, saygı duruşunda bulundu. Deniz polisi de gençlere eşlik etti.

"Onlarla gurur duyduk"

Etkinliğin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Prof. Dr. Gökoğlu, bu bayramın herkesin olduğunu ve bir devletin yeniden doğuşu olduğunun altını çizdi. Öğrencilerinin farklı bir etkinliğe imza attığını kaydeden Prof. Dr. Gökoğlu, “Akdeniz Üniversitesi, öğrencilerine vatan ve millet sevgisini en iyi şekilde vermeye çalışıyor.Bu sevgi bizi hep bir arada tutuyor ve yıkılmaz devlet oluyoruz. Öğrencilerimiz soğuk suya girdi. Onlarla heyecan duyduk, gururlandık” dedi.

Etkinliğe katılan Belçikalı öğrenci Najama Laforse ilk kez böyle bir etkinliğe katıldığına belirterek, heyecan ve gurur verici olduğunu dile getirdi.