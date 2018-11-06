Dadaşlardan Başkan Uysal'la buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Erzurumlu Dadaşlar Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkan Oktay Çimoğlu'nun ziyaretinde, hemşeri derneklerinin Muratpaşa'yı ortak akılla yönetmek konusunda gösterdikleri hassasiyette önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Antalya Erzurumlu Dadaşlar Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkan Oktay Çimoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Uysal'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin anısına Çimoğlu, Başkan Uysal'a üzerinde adının yazılı olduğu tespih hediye ederken Avrupa'nın en büyük dernekler yerleşesini içinde barındıran Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi dolayısıyla teşekkür etti. Ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getiren Başkan Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nin kent yönetiminde ortak aklını oluşması için önemli bir merkez olacağına inandıklarını söyledi. Bunun gerçekleşmesinde hemşeri derneklerinin önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Çalışmalarımızda Antalya Erzurumlu Dadaşlar Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin yanımızda görmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Türkan Şoray Kültür Merkezi'ni açarken de birlikteydik, Sivil Toplum Merkezi'mizin ilk etkinliğinde de beraberdik” dedi.