Dağbeli ve Bademağacı’na toplu ulaşım seferleri başladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, geçtiğimiz günlerde Döşemealtı’nda katıldığı iftarda vatandaşlara yeni seferlerin müjdesini vermişti. Türel’in bu müjdesi kısa sürede gerçekleşti. DC27 Nolu Otogar-Diş Hastanesi-Döşemealtı-Dağbeli-Bademağacı hattı hizmet vermeye başladı. Ayrıca, Döşemealtı’nı denizle buluşturan SD20 Sarısu hattı da devreye girdi.

Günde Dokuz Sefer

DC27 Nolu Hat 07.00, 12.30, 15,30, 18.00 saatlerinde Otogar ve Bademağacı’ndan karşılıklı sefere çıkıyor. Son sefer Bademağacı’ndan 20.15’te hareket ediyor. DM 85 ve DM 86 hatları ile de vatandaşların Döşemealtı’ndan diş hastanesine kadar rahatlıkla tek araçla ulaşımları sağlanıyor. Yeni konulan SD20 hattı ile de Sarısu-Ünsal-Döşemealtı arasına erişimi kolaylaştırdı. Böylece Masadağı’ndan sonra Döşemealtı da denizle buluştu.

Hobi Bahçelerine ulaşım daha kolay

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in, emeklilerin aileleriyle şehir gürültüsünden uzak, doğa ile iç içe vakit geçirebilmeleri amacıyla Bahtılı’da hizmete açtığı Hobi Bahçeleri’ne de artık ulaşım daha kolaylaştı. MD25 Nolu Meydan-Hobi Bahçesi Doyran hattı hizmet vermeye başladı. Ayrıca KL21 Nolu hat ile de Konyaaltı Uncalı-Lara ulaşımı sağlandı. Doyran Muhtarı Muharrem Akman’da beklediği MD 25 hattını uzun zamandır beklediğini belirterek, mahalle halkı adına Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür etti.