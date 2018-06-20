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20 Haziran 2018 14:48

Dağbeli ve Bademağacı’nda yüzler gülüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin merkeze 54 kilometre uzaklıktaki Döşemealtı İlçesi Dağbeli ve Bademağacı Mahallelerine başlattığı toplu ulaşım seferleri vatandaşların yüzünü güldürdü.

Dağbeli ve Bademağacı’nda yüzler gülüyor

20 Haziran 2018 14:48


Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ramazan Ayı içerisinde Döşemealtı’nda katıldığı iftar programında Dağbeli ve Bademağacı’nda yaşayan vatandaşlara toplu taşıma seferi müjdesi vermişti. DC27 Nolu Otogar-Diş Hastanesi-Döşemealtı-Dağbeli-Bademağacı hattı hizmet vermeye başladı. DC27 nolu hat bölge halkının yüzünü güldürdü. Antalya’ya ulaşımları kolaylayan Dağbeli ve Bademağacı sakinleri, konforlu ve rahat ulaşımın sevincini yaşıyor.



“Konforlu ve rahat yolculuk yapıyoruz”


Bademağacı sakinlerinden Tahsin Cüner, “Otobüs seferleri çok güzel oldu. Hem saatleri hem de ücreti bizleri çok memnun etti. Sabah Antalya merkezde bir işimiz olduğunda otobüse binip işimizi bitirip öğlen tekrar Bademağacı’na dönebiliyoruz. Menderes Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.


Bademağacı Mahalle Muhtarı Salih Oktay ise, “Mahalle halkı seferlerden çok memnun. Yeni otobüslerimiz hem klimalı hem geniş rahat yolculuk yapıyoruz. Vatandaşımız Antalya’daki işini rahatça görüp gelebiliyor. Bu büyük bir rahatlık. Allah Menderes Başkanımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.



Seferler


DC27 Nolu Hat 07.00, 10.00, 15.30, 18.00 saatlerinde Otogar ve Bademağacı’ndan karşılıklı sefere çıkıyor. Son sefer Bademağacı’ndan 20.15’te hareket ediyor. DM 85 ve DM 86 hatları ile de vatandaşların Döşemealtı’ndan diş hastanesine kadar rahatlıkla tek araçla ulaşımları sağlanıyor.




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