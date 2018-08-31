Dağcılar’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı tırmanışı

Metin Atasayar liderliğinde Beydağları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi aralarında iş insanları ve emeklilerin de yer aldığı 6’sı kadın 20 dağcı, 29 Ağustos 2018 tarihinde deniz seviyesinden 3070 metre yükseklikteki Kızlarsivrisi zirvesine tırmanmaya başladı. Etkinliğin birinci gününde uygun alanda kamp kuran BEYDOSK üyesi dağcılar, 30 Ağustos’ta zirveye çıkarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini attığı Zafer Bayramını Kızlarsivrisi zirvesinde kutladı.

Dağcılar, anı defterine ’’30 Ağustos Zafer Bayramını kutlamak adına BEYDOSK olarak Kızlarsivrisi zirvesindeyiz. Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı şehitlerimizi anıyoruz’’ diye yazarak imzaladılar. Dağcılar daha sonra sorunsuz şekilde zirveden iniş gerçekleştirdi.