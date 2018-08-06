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06 Ağustos 2018 19:46

Dağda mahsur kalan Kazak turistleri AFAD kurtardı

Antalya’ın Kemer ilçesinde tatil yapan 2 Kazak turist, teleferikle çıktıkları Tahtalı Dağı’ndan yürüyerek inmeye kalkışınca kayboldu.

Dağda mahsur kalan Kazak turistleri AFAD kurtardı

06 Ağustos 2018 19:46

Turistler, 6 saatlik çalışma sonunda AFAD tarafından kurtarıldı.


Kazakistan’da İngilizce öğretmeni olarak çalışan Yarbulat Sadıkov (28) ve İnsan Kaynakları Müdürü Dauran Dolen (29), tatil için geldikleri Kemer’de Tahtalı Dağı’ndan manzarayı seyretmek üzere teleferikle 2365 metre yükseklikteki zirveye çıktı. Geri dönüş vakti geldiğinde teleferiği kullanmak yerine dağdan yaya olarak inmeye kalkışan iki arkadaş, Tekirova Mahallesi yönünde ilerlerken teleferik hattının 2. taşıyıcı ayağı hizasında mahsur kaldı. Zirveden 1 kilometre uzaklıkta mahsur kalan turistler cep telefonuyla 112’yi arayınca olay jandarmaya intikal etti. Kazak turistlerin mahsur kaldıkları yerden kurtarılması için çağrılan AFAD ekibi, Çamyuva’da jandarma ile buluşarak zirveye çıktı. Turistlerin yerini tespit eden AFAD ekibi, zirveden Kazak turistlerin izlediği güzergahı takip ederek yanlarına ulaştı. Kazak turistleri kurtarmak için çağrılan helikopter bir tur attıktan sonra arıza olduğunu belirterek geri dönünce AFAD ekipleri turistleri yanlarına alarak gece yarısı önce dağın zirvesine çıkarttı, oradan teleferikle alt istasyona indirdi. Turistler, sağlık kontrolünden sonra otellerine ulaştırıldı.




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