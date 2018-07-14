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14 Temmuz 2018 12:34

Dahaoğlu: “Her turist tanıtım elçisi”

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “Uluslararası tanıtımlar kadar yerinde tanıtım da çok önemli.

Dahaoğlu: “Her turist tanıtım elçisi”

14 Temmuz 2018 12:34

Alanya’mızda tatil yapan her misafir yurtdışında birer tanıtım elçimizdir” dedi.


ALTAV Yönetim Kurulu üyeleri Alanya Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez’i ziyaret etti. Alanya bölgesindeki orman çalışmaları hakkında bilgiler veren Sönmez, kurumlar arasında yapılacak ortak çalışmalarla ilgili turizmcilerle fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretle ilgili bilgi veren ALTAV ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, turizmin sadece plajlar ve şehir merkeziyle sınırlı kalmaması gerektiğini ve turizmden elde edilecek gelirin kırsal kesime yansıması için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Cip safari, paraşüt, oryantiring, trekking, hiking, ipek üretim gezisi, kamp, rafting, kanyon ve mağara turları gibi aktivitelerle turizm hareketliliğinin kırsal kesimlere yansıtıldığını anlatan Dahaoğlu, “Uluslararası tanıtımlar kadar yerinde tanıtım da çok önemli. Alanya’mızda tatil yapan her misafir yurtdışında birer tanıtım elçisi konumunda. Ziyaretimizde ağırlıklı olarak güvenlik unsurlarını ele aldık. Turizm hassas bir sektör. Kazaların ve suistimallerin en aza indirilmesi gerekli. Özellikle doğa sporları aktivitelerinin kayıt altında ve profesyoneller eşliğinde yapılması bu anlamda büyük önem taşıyor” dedi.




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