Damlama sulama malzemesi hırsızları tutuklandı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bahçelerden damlama sulama malzemesi çaldığı belirlenen 2 kişi tutuklandı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bahçelerden damlama sulama malzemesi çaldığı belirlenen 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Korkuteli ilçesi Bayat Mahallesi'ndeki bahçelerde bulunan damlama sulama malzemelerinin çalınması üzerine çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında M.A.K. ile D.T. kiraladıkları otomobilde çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Malzemeler ise bahçe sahiplerine teslim edildi.