Danimarkalı adam, kahvesini yudumlarken hayatını kaybetti

Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşayan Danimarka vatandaşı John Christian Petersen (70), kahvaltıdan sonra balkonda kahvesini içerken fenalaşarak, hayatını kaybetti.

Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda yaşayan ve Yeni Mahalle 410. Sokak'ta bulunan villalarına yılda birkaç kez eşi Ragnhild Arnora Petersen ile birlikte geldiği öğrenilen John Christian Petersen , sabah kahvaltısını yaptıktan sonra, kullandığı tansiyon ilaçlarını alıp villanın arka bahçesine bakan balkona kahve içmeye çıktı. Konuklarıyla birlikte tekne turuna çıkmaya hazırlanan Petersen, kahvesini yudumlarken birden kriz geçirdi ve yere düşerek hareketsiz kaldı.

Eşinin olayı bildirmesi üzerine 410 Sokak 24 numaradaki villaya 112 acil servis sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekibi yaptıkları muayenede Peterser'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kemer Devlet Hastanesi Morguna kaldırılan Petersen'in cenazesi, burada Cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı'na gönderildi.