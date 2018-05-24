Danimarkalı kız motosiklet kazasında yaralandı

Bazı vatandaşlar ambulans beklenirken yerde yatan kızı güneşten kamyonun jant kapağıyla korumaya çalıştı.

Kaza dün saat 13.30 sıralarında D-400 karayolu Keykubat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Abdullah Sabri E. (51) yönetimindeki 07 NN 243 plakalı otomobil, iddiaya göre kontrolsüz şekilde tali yoldan ana yola çıkınca Antalya istikametine seyir halinde olan Ahmet K. (22), idaresindeki 07 ND 0401 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklette yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Danimarkalı turist Mia Marie V. yaralandı. Motosiklet sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken yaralı kız çevredekilerin yardımıyla refüje alındı.

Durum sağlık ekiplerine bildirilirken bazı vatandaşlar yerde yatan turistin güneşten etkilenmemesi için kamyon jant kapağıyla gölde yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı turisti ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Mia Marie V.’nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.