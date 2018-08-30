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30 Ağustos 2018 16:31

Darp edilen Cezayirli turist çift, taksiciyi affetti

Antalya’da Cezayir uyruklu çift, otogara 20 lira karşılığında gitmek için anlaştıkları daha sonra kendilerini yarı yolda indirerek darbeden taksi şoföründen şikayetçi olmadı.

Darp edilen Cezayirli turist çift, taksiciyi affetti

30 Ağustos 2018 16:31

Çift, tatillerini geçirmek için Kaş’a gitti.


Olay, dün saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinin Kaleiçi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’ya tatile gelen Cezayirli Iyes Abdallah Khodja (59) ve eşi Zahıa Boumalı (58), bir süre Kaleiçi’nde gezdikten sonra Kaş’a gitmek istedi. Cezayirli çift, bölgede hizmet veren bir ticari taksi şoförüyle otogara 20 lira karşılığında gitmek üzere anlaştı. Ücretini peşin alan taksici iddiaya göre, yaklaşık 500 metre gittikten sonra Cezayirli çifti, İsmet Paşa Caddesi üzerinde indirmek istedi. Çift, otogara gelmediklerini belirterek araçtan inmedi. İddiaya göre çiftin inmemesine sinirlenen taksi şoförü, Iyes Abdallah Khodja’nın yüzüne yumruk attı. Aldığı darbeler nedeniyle Khodja’nın dudağı ve kaşı açıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polisin ifadesine başvurduğu çift, sağlık kontrolüne götürüldü.



"Sinirlerime hakim olamadım, üzgünüm"


Gözaltına alınan taksi şoförü ifadesinde A.A., yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Bana otogara gitmek istediklerini, 20 liraya götürmemi söylediler. Ben de bunun mümkün olamayacağını, taksimetre ne yazarsa o rakamı alacağımı söyledim. Ancak İsmetpaşa Caddesi’ne gelince ’İsterseniz burada inip tramvayla gidebilirsiniz’ dedim. Ancak bana bağırıp çağırmaya başladı. Ben de sinirlerime hakim olamadım, üzgünüm" dedi.


Polis merkezinde taksi şoförü A.A.’yı affedip şikayetçi olmayan Cezayirli çift, daha sonra Kaş’a gitti. A.A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.




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