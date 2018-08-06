Darp edilen Tuncer: “Artık gönül rahatlığıyla evime dönebilirim”

Hastanedeki tedavisinin ardından korkudan kardeşinin evinde kalan 65 yaşındaki kadın, zanlıların yakalandığını duyunca en kısa sürede evine dönme karara aldı.

Edinilen bilgiye göre, olay 2 Ağustos Perşembe günü Antalya’nın Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi’nde bir evde meydana geldi. Sabah saat 06.00 sıralarında tuvalete gitmek üzere uyanan Türkan Tuncer (65), odasının kapısını açtığında maskeli iki kişiyle karşı karşıya geldi. Tuncer ilk karşılaşma sırasında yaşanan arbedede soygunculardan birinin maskesini çekip yüzünü açığa çıkardı. Bunun üzerine Tuncer’in ağzını bağırmaması için koli bandıyla kapatan soyguncular, elini ve ayağını da bağladıktan sonra başına bir şal geçirip evdeki altınların yerini söyletmek için uzun süre tartakladı. Yüzü kanlar içinde kalan kadın yine soyguncular tarafından yerde sürüklenip tekmelendi. Evdeki altınların yerini söylemesi için yaklaşık 2 saat boyunca işkence gören kadın soyguncuların elinden kurtulmak için altınların yerini söyledi. Bu süre içinde evin her yerini arayıp odaları adeta savaş alanına çeviren maskeli soyguncular, kadının söylediği yerde altınları buldular ancak bununla da yetinmediler. Evde başka altın olduğunu düşünen soyguncular, kadına bir süre daha şiddet uyguladı. Takati kalmayan kadın balkona çıkması halinde komşulardan birinin görüp yardım edeceğini düşünerek, balkondaki saksının içinde altın olabileceğini söyledi. Orayı da kontrol eden maskeli soyguncular altını bulamayınca bu defa paraların peşine düştü. İçinde 200-300 TL civarında parası bulunan cüzdanın yerini de soygunculara söyleyen Türkan Tuncer, bankada parası olduğunu, banka defterini ve kimliğini alıp o parayı da çekebileceklerini söyleyip canını kurtarmaya çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren kabusun ardından evden 4 altın bilezik, bir zincir 1 sarı lira ve 300 TL parayı çalan soyguncular kaçtı.

2 Ağustos tarihinde uğradığı saldırının ardından Manavgat Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Türkan Tuncer, zanlıların yakalanmaması ve yeniden gelebileceği korkusuyla tek başına yaşadığı evine dönemedi. Kardeşinin evinde kalan Türkan Tuncer, zanlıların yakalandığını duyunca sevinç yaşadı. Zanlıların yakalanmasının yaşadığı acıyı azalttığını belirten Tuncer “Yine gelebilecekleri endişesiyle ömrümün büyük bölümünün geçtiği evime dönemedim ve kardeşimin evinde kaldım. Bana bunu yapanların yakalanmasıyla ardık rahatladım ve korkumu üzerimden attım. Artık gönül rahatlığı içerisinde evime dönebilirim” dedi.

Bu işi yapanların cezalarını en ağır şekilde çekmeleri gerektiğini belirten Tuncer, 2 Ağustos’ta yaşadıklarını bir kez daha anlattı.