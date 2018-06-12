Değirmenlik Ayşe Özen Mahalle Konağı hizmete açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akseki’nin Değirmenlik Mahallesi’ne yapılan ‘Ayşe Özen Mahalle Konağı’ düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, merhum Ayşe Özen’in eşi Ömer Özen, kızı İstanbul Milletvekili Halide İncekara, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Akseki Belediye Başkanı İsmet Uysal, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Örnek alsınlar”

Törende konuşan Menderes Türel, Değirmenlik Ayşe Özen Mahalle Konağı’nın çok önce hizmete açıldığını resmi açılışını birlikte olmak adına bugüne bıraktıklarını söyledi. Akseki’nin, Antalya’nın cennet köşelerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Türel, “Zamanında Antalya’dan Akseki’ye hizmet mi gidermiş diyenler çıkmadı değil. Gelsinler Konya sınırında Değirmenlikte köy konağı Güçlüköy’de köy konağı nasıl yapılırmış. Buralara hizmet mi gelir diyenler kendilerine örnek alsınlar diyeceğim ama onların çokta örnek almaya niyetleri yok” dedi.

“Özen ailesi Akseki’yi hiç unutmamış”

Türel konuşmasında şunları söyledi: “Bu gün Ömer Özen amcamız Halide ablamız, Akseki’den Değirmenlik ’ten çıkmış İstanbul’a gitmiş yerleşmişler. Ömer amcam torun sahibi olmuş. Ama Akseki’yi Değirmenliği hiç unutmamışlar. Akseki’ye Değirmenliğe hep hizmet edeceğiz diye uğraşmışlar. Ayşe annemiz zamanında Akseki’den İstanbul’a giden bir çok öğrenciye kapısını açmış eğitim almalarına imkan tanımış. İşte aslını neslini unutmayan insanlarında Allah gönlüne göre veriyor. O yüzden işte bu köy konağının yapılmasında da sevgili muhtarımız bana geldi. Ama ondan önce Sayın Milletvekilimiz bize Değirmenliğe konak yapılması talebini sürekli hatırlatarak her zaman tabiri caizse ensemizde boza pişirdi diyebiliriz. Ve nasip oldu. Bu gün burada açılışı birlikte yapıyoruz.”

“Allah hayırlı evlat nasip etsin”

Başkan Türel, bazı hizmetlerin cismi küçük ama hacminin çok büyük olduğuna dikkat çekerek, “Ayşe Özen annemize Allahtan bir kez daha rahmet niyaz ediyorum. Kendisinin gençlik yıllarında okuttuğu çocuklar bu gün köyünü unutmadılar ve geldiler. Yine kendi köyüne hizmet eden bir anlayışı örnek bir anlayışı sergiliyorlar. Allah herkese böyle hayırlı evlatlar nasip etsin. Ve ben bu gün burada böylesine anlamlı bir törende bulunmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade ediyorum” dedi.

Türel’e teşekkür

Ak Parti İstanbul Milletvekilive Ayşe Özen’in kızı Halide İncekara da Başkan Türel’e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. İncekara, “Uzun zamandır buranın açılışını bekliyorduk. Niyahet bu günü yaşıyoruz. Sizler dünya markası insanlarsınız. Bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Türel katılımcılar hep birlikte mahalle konağını törenle hizmete açtı ve konağı gezerek Akseki halkına hayırlı olmasını diledi.