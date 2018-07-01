Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2018 13:37

Değirmenönü’nde sanat dolu yaz kursu

Muratpaşa Belediyesi’nin 7-14 yaş arası çocukların sanatla iç içe yaz tatili geçirmeleri için hazırladığı sanat kursları Değirmönü Kurs Merkezi’nde 11 branşta başladı.

Değirmenönü’nde sanat dolu yaz kursu

01 Temmuz 2018 13:37


Değirmenönü Kurs Merkezi’nde çocukların dev ağaçların gölgesinde, kuş sesleri içinde sanatla baş başa yaz tatili geçirmeleri için Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği sanat kursları başladı. Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen kurslar, 11 branşta 14 öğretmenle birlikte gerçekleştiriliyor. 14 Eylül’e kadar devam edecek kurslara 467 çocuk katılıyor. Hafta içi her gün gerçekleşen kurslarla Değirmenönü, seramik çalışmalarıyla, gitardan bağlamaya, yan flütten kemana ve orga, tiyatrodan dramaya, diksiyona ve dansa farklı branşlarda sanat kurslarıyla çocuklar için bir sanat üssü haline geldi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
33
°
C
Açık
  • Pazartesi
    Açık
    33°C
  • Salı
    Açık
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç