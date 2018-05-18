Dekoratif Tablo Yapım Kursuna Katılanlara Sertifika

Korkuteli Sevim-Cevat Soyiç Halk Eğitimi Merkezi tarafından ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla açılan dekoratif tablo yapım kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi. Kurs öğretmeni Maide Dai Zengin tarafından açılan dekoratif tablo yapım kursuna katılan 18 kursiyere Üçgen parkta düzenlenen bir etkinlik ile sertifikaları Sevim-Cevat Soyiç Halk Eğitim merkezi Müdürü Öznur Taşkan tarafından takdim edildi.

328 saat süren ve 18 kursiyerin katıldığı dekoratif tablo yapımı kursunu tamamlayan kursiyerler, kurs süresince kesme yapıştırma tekniği ile tablo yapımında üç boyutlu olarak yapılan bir dekoratif tablo için 5 tablo resmi kullandılar.

Merkez Müdürü Öznur Taşkan, tüm kursiyerlere kursa katılımlarından dolayı teşekkür ederek, “Unutulmaya yüz tutmuş bir sanatı öğrenmek ve ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kursa katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim.

Talepler doğrultusunda yeni kurslar açmaya devam edeceğiz” dedi.