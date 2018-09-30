Demet Orbay'dan 'Kaş Güneşi'

Ressam Demet Orbay, ‘Kaş Güneşi' adını verdiği enstalasyon (yerleştirme) sanatına ilişkin son çalışmasını Kaş'ta tanıttı.

‘Kaş Güneşi', sanatseverlerle buluştu. Küçük Çakıl Plajı'nda gerçekleşen tanıtım programına projeden sorumlu sanatçı Demet Orbay, menajer Alev Orbay, prodüksiyon Nihan Kayhan, artist koçu Cees de Wilde ile Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Dr. Munise Ozan, arkeolog-yazar Baran Türemiş, sanatseverler ve turistler katıldı. Sanatsal çalışmalarını Kaş'ta sürdüren Demet Orbay yaptığı açıklamada, ‘Kaş Güneşi'nin tamamen öğrenme üzerine kurulu olduğunu vurgulayarak, bu projeyle Kaş'ı, Likya'yı, deniz eriştesini, zerdaçalla beraber doğal renklendirmeyi öğrendiklerini söyledi.

Likya'ya, ‘Işık Ülkesi' de denildiği için projeye ‘Kaş Güneşi' adını verdiklerini belirten Orbay, “Günümüzde burada yaşayan insanların da Kaş'ın güneşinden Likyalılar gibi faydalandığını düşünüyorum. Bunu, bulunduğumuz dönemdeki çağdaş sanatın içinde insanlara yansıtabilmek ve bugünkü insanın zihnine ulaşabilmek için yerleştirme yapmayı seçtim.” dedi. Sanatçı, projede kullandıkları deniz eriştesi kökleri ve zerdeçalin doğal nesneler olduğunu, isteyenlerin ‘Kaş Güneşi' üzerinde yürüyebileceğini sözlerine ekledi.

Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Dr. Munise Ozan da “Özellikle Kaş'ta yaşayanlar ve çevreciler istiyoruz ki, bu güzelliklere daha çok dikkat çekip farkındalığı artıralım ve daha çok sahip çıkalım. Bu ‘sanat güneşi' çerçevesinde, insanlığın unutulduğu çağımızda insani duygularımıza daha çok sarılalım.” diye konuştu.

Etkinlik, 2 Ekim'de sona erecek.