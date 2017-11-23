Demirtaş’a 1 kilometre yağmursuyu hattı

Alanya Belediyesi ekipleri, Demirtaş Mahallesi merkez caddede yağmur suyu drenaj çalışması başalttı.1 Kilometre uzunluğunda bin metreküplük büzlerle yapılan çalışma çarşı merkezinden düğün salonunun bulunduğu bölge arasında devam ediyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, merkezden mahallelerle ve yaylalara uzanan bir alanda çalışma yürüttüklerini kaydetti. Başkan Yücel, “Gerek planlamalarımız gerekse teknik ekiplerimizin arazide yaptıkları tespitler neticesinde altyapı eksikliği bulunan mahallelerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Demirtaş bölgesinde ise merkezden kuzeye doğru uzanan bir alanda yağmur suyu çalışması devam ediyor” dedi.