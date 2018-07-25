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25 Temmuz 2018 12:08

Demre’de altyapı çalışmaları

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Demre’nin altyapı eksikliğini tamamlıyor.

Demre’de altyapı çalışmaları

25 Temmuz 2018 12:08


Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerin içme suyu sorunlarını tek tek çözüyor. Kesintisiz içme suyu temini için yeni isale ve şebeke hattı çalışmaları yapan ASAT aynı zamanda yetersiz kalan hatları da yeniliyor. ASAT son olarak Demre’nin Çevreli ve Köşkerler Mahallelerinde içme suyu sorununu çözmek için düğmeye bastı.



ASAT ihtiyaç olan her noktada


Çevreli Mahallesi’nde yürütülen içme suyu projesi kapsamında 4 bin metre uzunluğunda, 110 mm çapında isale ve şebeke hattı imalatı ile birlikte aynı bölgede bir adet içme suyu sondaj kuyusu için de çalışmalar başladı. İlçenin bir diğer mahallesi olan Köşkerler’de ise bin 500 metre uzunluğunda 225 mm’lik içme suyu isale hattı döşenmesi işini de sürdüren ASAT, ihtiyaç duyulan her noktada vatandaşa hizmet için projelere ara vermeden devam ediyor.



Beymelek’e yeni kanalizasyon hattı


Sağlıklı, sorunsuz ve sürdürülebilir bir altyapı inşa etmek için karış karış tüm Antalya’da çalışma gerçekleştiren ASAT, Demre’de de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Beymelek mahallesinde yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında 200 metrelik kanalizasyon şebeke hattı mahalle halkının hizmetine sunuldu. ASAT yaptığı çalışmalarla ilçe halkının takdirini topladı.




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