Demre'de fidanlar toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çocuklar ve fidanlar büyüyor" projesi kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre hizmet birimi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda fidanlar toprakla buluşturuldu.

Demre ilçesi, Karabucak Mahallesinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Öğrenci yurdu çevresinde düzenlenen, fidan dikim törenine, Demre Belediye Başkan Süleyman Topcu, İlçe Emniyet Müdürü Kürşat Duman, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Teğmen Emre Tırpancı, İlçe Müftüsü Mehmet Ali Değirmenci, Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre Hizmet Birimi Sorumlusu Bayram Arıcı, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Başkan Topcu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Çocuklar ve fidanlar büyüyor projesi kapsamında bugün fidanları sizler ile birlikte toprakla buluşturacağız, sizler de bizim için birer fidansınız. Siz ne kadar güzel büyürseniz, ne kadar güzel yetişirseniz ülkemiz o kadar güzel bir geleceğe sahip olur. Ağaçları da ne kadar güzel büyütürsek vatanımıza o kadar güzel hizmet etmiş oluruz. Lütfen ormanlarımıza sahip çıkalım, ağaçlarımızı koruyalım. Bizler bu fidanları sizlere emanet ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından 150 adet çeşitli türlerdeki fidanlar toprakla buluşturuldu.