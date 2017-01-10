Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 22:27

Demre’de hortum seraları vurdu

Demre’de hortum seraları vurdu

10 Ocak 2017 22:27

Antalya’nın Demre ilçesinde şiddetli yağış ve lodos etkisini sürdürürken, öğlen saatlerinde meydana gelen hortum seralarda hasara yol açtı.
Küçükkum ile Beymelek mahallelerinde saat 13.30 sıralarında oluşan hortumlar, çiftçilerin yüreğini ağzına getirdi. İlk olarak Küçükkum Kömürlük sahili açıklarında çıkan hortum sahildeki ağaçları kökünden sökerken, yine sahilde bulunan bir büfeye ait WC’yi de olduğu yerden havaya kaldırdı. Daha sonra seralara doğru yönelen hortum, 3 naylon seraya zarar verdi. Seraları zarar gören çiftçiler, mahsullerinin zarar görmemesi için seralarını kendi imkanlarıyla onardı. Aynı saatlerde Beymelek Mahallesi İskele mevkiinde kuvvetli yağış ile birlikte meydana gelen hortum ise, yine bölgedeki naylon seralara zarar verdi.
Çiftçiler, en son bir yıl önce çıkan ve 800 dönüm seraya zarar veren hortumun ardından bugün çıkan hortumun kısa süreli olmasına sevindi. Yağan dolu ise seraların kenarlarında birikinti oluşturdu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
13
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    15°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    15°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç