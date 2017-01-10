Demre’de hortum seraları vurdu

Antalya’nın Demre ilçesinde şiddetli yağış ve lodos etkisini sürdürürken, öğlen saatlerinde meydana gelen hortum seralarda hasara yol açtı.

Küçükkum ile Beymelek mahallelerinde saat 13.30 sıralarında oluşan hortumlar, çiftçilerin yüreğini ağzına getirdi. İlk olarak Küçükkum Kömürlük sahili açıklarında çıkan hortum sahildeki ağaçları kökünden sökerken, yine sahilde bulunan bir büfeye ait WC’yi de olduğu yerden havaya kaldırdı. Daha sonra seralara doğru yönelen hortum, 3 naylon seraya zarar verdi. Seraları zarar gören çiftçiler, mahsullerinin zarar görmemesi için seralarını kendi imkanlarıyla onardı. Aynı saatlerde Beymelek Mahallesi İskele mevkiinde kuvvetli yağış ile birlikte meydana gelen hortum ise, yine bölgedeki naylon seralara zarar verdi.

Çiftçiler, en son bir yıl önce çıkan ve 800 dönüm seraya zarar veren hortumun ardından bugün çıkan hortumun kısa süreli olmasına sevindi. Yağan dolu ise seraların kenarlarında birikinti oluşturdu.