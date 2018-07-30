Demre’de İŞKUR personellerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Demre Belediyesi bünyesinde çalışan İŞKUR personellerine "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" adlı seminer verildi.

Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında İŞKUR üzerinden Demre Belediyesinde istihdam edilen yaklaşık 64 personele yönelik 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" semineri düzenlendi.

İş Güvenliği Uzmanı Nurettin Koç tarafından Demre Belediyesi Konferans Salonu’nda verilen seminerde katılımcılara; çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği, iş düzeni, iş kazası ile meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar ile iş yerindeki tehlikeler hakkında bilgi aktarıldı.

Yapılan seminerlerle İŞKUR personelinin en uygun departmanda istihdam edilmesi ve personelden maksimum verim sağlanması hedefleniyor.

Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında İŞKUR üzerinden Demre Belediyesinde istihdam edilen personeller Seminer sonrası yapılan test sınavından en az 70 puan alarak başarılı bir performans gösterdi.