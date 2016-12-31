Demre’de kaçak kazı yapmaya çalışan 5 kişi yakalandı

Antalya’nın Demre ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapmaya çalışan 5 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Demre Belören Mahallesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan Demre Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, operasyon düzenledi. Cuma gecesi 01.00 sıralarında Belören papaz kayasi mevkiinde bulunan sit alanda, patlayıcı madde ile kaçak kazı yapmaya çalışan şüpheliler, jandarma ekiplerini fark ederek olay yerinden araçlarıyla kaçmaya çalıştı. Jandarma ekipleri ise kaçmaya çalışan 5 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan B.A. (19), O. Ö.(31), A. R. Ö. (26), R. Ö. (30) ve O. K., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.