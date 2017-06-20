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20 Haziran 2017 09:14

Demre’de korkutan yangın

Antalya’nın Demre ilçesinde ev ve seralara yakın bölgede çıkan yangın korkuttu.

Demre’de korkutan yangın

20 Haziran 2017 09:14

Kargılık alanda çıkan yangında kullanılmayan iki otomobil kül olurken, evlerde de hasar meydana geldi.


Demre’nin Büyükkum Mahallesi Küme evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ev ve seraların olduğu bölgeye yakın kargılık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevlerin sera ve evlere zarar vermemesi için vatandaşlar ve itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti.


Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında kullanılmayan 2 otomobil yanarak kül olurken, sera evlerinde ise küçük çaplı hasar meydana geldi.




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