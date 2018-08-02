Demre’de Noel Baba Caddesi sahile bağlanıyor

Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, çalışmaları yerinde inceleyip bilgi aldı. İlçenin şehircilik ve ekonomik olarak gelişimini hızlandırmak için gerekli çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Tophçu , " Bu çalışmalar kapsamında Noel Baba Caddesinin devamı şeklinde sahile dik olarak uzanan 25 metre genişliğinde 1,2 kilometre uzunluğunda daha önce onaylanan imar planlarına göre yeni bir cadde açıyoruz. Bu cadde ile Demre ilçe merkezinin deniz ve turistik işletmelerle bağlantısını sağlamış olacağız. Fedakârlık yaparak yolun açılmasında belediyemize yardımcı olan arsa sahibi vatandaşlarımıza ayrıca çok teşekkür ederiz. Yapımı hızla devam eden caddemiz diğer caddeler gibi modernleşecek, İlçemizin ve Büyükkum Mahallemizin ticaret ve turizm sektöründe gelişimine büyük katkılar sağlayacaktır. " dedi.