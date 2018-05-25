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25 Mayıs 2018 10:25

Demre’de öğrenci servisi kaza yaptı: 5 öğrenci yaralı

Antalya’nın Demre ilçesinde içerisinde 16 öğrencinin bulunduğu servis minibüsü kaza yaptı.

Demre’de öğrenci servisi kaza yaptı: 5 öğrenci yaralı

25 Mayıs 2018 10:25

Kazada 5 öğrenci yaralandı.


Kaza sabah saatlerinde Karabucak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Demre İmam hatip ve Demre Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan A.S. yönetimindeki 07 C 42056 plakalı servis aracı, Karabucak Mahallesi Atatürk Caddesine geldiğinde önüne 07 VJL 80 motosiklet çıktı. Motosiklete çarpmamak için sürücünün direksiyonu kırdığı servis minibüsü ise yol kenarına savruldu. Kazada, araç içerisindeki 5 öğrenci yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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