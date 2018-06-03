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03 Haziran 2018 17:05

Demre’de tekne faciası: 9 ölü

Antalya’nın Demre ilçesi açıklarında içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu sürat teknesi battı.

Demre’de tekne faciası: 9 ölü

03 Haziran 2018 17:05

Olayda hayatını kaybeden 1’i kadın, 6’sı çocuk 9 kişinin cansız bedeni sudan çıkarılırken, 1’i kadın 6 kişi de sağ olarak kurtarıldı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 02.22’de Demre ilçesi Kekova Geyikova Adası’nın 2,5 deniz mili güneybatısında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan sürat teknesinin tehlikede olduğu veya batmış olabileceği bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenliğe ait bir korvet, 4 bot, bir uçak ve bir helikopter bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından havadan yapılan incelemede tespit edilen 3 erkek ve 1 kadın hemen kurtarıldı. Bölgeye yakın seyreden balıkçı teknesi tarafından da 1 erkek kurtarıldı. Denize düşerek kaybolan son mülteci de Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması sonucunda sağ olarak bulunarak Demre Devlet Hastanesine götürüldü. Hayatını kaybeden 1’i kadın, 6’sı çocuk 9 kişinin cansız bedenleri ise sudan çıkarıldı.


Sağ kurtarılan göçmenler Kekova’ya getirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Suriyeli olduğu belirtilen kaçaklar Giyas Vahod (24), Mahmut Alus (30), İdris Raşit (38), Ahmet Şerif (34), Zeynep Osman (33) ve Mahmut Zeydan (40) hastanede tedavi altına alındı. Tekne faciasında yaşamını yitiren Derin Raşit (13), Dildar Raşit (10), Şiar Raşit (8), Dicvar Raşit (8), Emine Raşit (3), Mehmet Bilal (14), Hüseyin Bilal (45), Elif Bilal (35) ve Zehra Bilal’in (10) cenazeleri ise aynı hastanenin morguna konuldu.




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