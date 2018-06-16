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16 Haziran 2018 13:23

Demre’de yumurta büyüklüğünde dolu hayatı felç etti

Antalya’nın Demre ilçesinde sabah saatlerinde başlayan dolu yağışı, plastik ve cam seralara zarar verdi.

Demre’de yumurta büyüklüğünde dolu hayatı felç etti

16 Haziran 2018 13:23

Neredeyse yumurta büyüklüğünde yağan dolu tanelerini gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.


Sabah 09.30 sıralarında ilçede başlayan etkili sağanak ilerleyen saatlerde dolu yağışına dönüştü. Özellikle ilçe merkezi, Köşkerler, Beymelek, Çevreli, Kapaklı ve Gürses Mahallelerinde etkili olan dolu seraların plastik örtülerini yırttı. Çöken bazı seralar içerisindeki ürünler de zarar gördü. Çeviz ve yumurta büyüklüğünde yapan dolu taneleri, çiftçilerin seralarında büyük delikler meydana geldi. Şiddetli rüzgar sonrası ise bazı bölgelerde ağaçların devrildiği belirtildi.




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