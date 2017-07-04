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04 Temmuz 2017 13:16

Deniz altında canlı rezervinin arttırılması

Antalya’nın Kumluca ilçesinde "Deniz altında canlı rezervinin arttırılması" projesi, ilk yapay resif bloklarının batırılmasıyla hayata başladı.

Deniz altında canlı rezervinin arttırılması

04 Temmuz 2017 13:16


Kumluca Kaymakamlığı, Kumluca Belediyesi ve Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı’nın ortaklığında yürütülen "Deniz altında canlı rezervinin arttırılması" projesi ile çölleşmiş deniz tabanında balıkların üreyip barınabileceği bir bölge oluşturulması amaçlanıyor.


Proje kapsamında 30 metre derinlikten başlayarak çeşitli kademelere 200 adet yapay resif bloğu, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu gözetiminde batırıldı.




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