Deniz Baykal oyunu Ankara’da kullanacak

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerine 2 gün kala, Antalya’da siyasilerin ve protokol mensuplarının oy kullanacağı yerler de belli oldu. 80 yaşındaki CHP eski Genel Başkanı, Antalya Milletvekili ve Milletvekili adayı Deniz Baykal, uzun yıllar sonra oyunu Antalya dışında bir ilde kullanacak. Baykal, evinin bulunduğu Muratpaşa İlçesi Deniz Mahallesi’ndeki Barbaros İlkokulu’nda eşi Olcay Baykal ile birlikte oyunu kullandıktan sonra, gazetecilere açıklama yaparak, genellikle evine çekilerek seçim sonuçlarının açıklanmasını bekliyor, ya da Antalya’dan Ankara’ya geçiyordu. Rahatsızlığı nedeniyle Ankara’da tedavisi devam eden Baykal’ın oyunu Ankara’daki evinde seyyar sandıkta kullanması bekleniyor.

Bakan Çavuşoğlu, Alanya’da oy kullanacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya İlçesi Türkler Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu’nda oyunu kullanırken, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, oyunu Muratpaşa İlçesi Deniz Mahallesi’nde bulunan Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kullanacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, oyunu Yeşilbahçe Mahallesi Atatürk İlkokulu’nda kullanırken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Döşemealtı Yeşilbayır İMKB Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde oy kullanacak.