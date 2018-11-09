Deniz Karataş Ak Parti'den Aksu'da aday adaylığına başvurdu

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Deniz Karataş, AK Parti'den Aksu Belediye Başkan aday adayı olmak için adaylık başvurusunda bulundu. Kalabalık bir grupla AK Parti Aksu İçe binasına gelerek, başvuru dosyasını İlçe Başkanı Durmuş Kaan Şahin'e teslim eden Karataş, “Aksu'ya hizmet etmeye geliyorum. Aksu Bize güvensin” dedi.

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Deniz Karataş, AK Parti'den Aksu Belediye Başkan Aday Adaylığına başvuruda bulundu. Aksu'da bir süre vatandaşlar ile bir araya gelen Karataş'a yoğun ilgi oldu. Kalabalık bir grup ile ilçe başkanlığı binasına gelen Karataş, burada bir açıklama yaptıktan sonra adaylık başvuru dosyasını ilçe başkanına teslim etti. Karataş daha sonra yaptığı açıklamada, “Antalya'mıza yaklaşık yarım asır ata mesleğimiz olan imar ve inşaat alanında hizmet verdik. Sivil Toplum Örgütlerinde 25 sene yönetim kurullarında çalıştım. Halen Son on yıldır da birlik başkanlığı görevime devam ediyorum. Bu bilgi ve tecrübelerimizi Aksu Belediyemizde, doğduğum, doyduğum ve oturduğum bölge ile paylaşmayı düşündük. Yönetim Kurulları ve Meclis ile yıllardır çalışmanın nasıl olduğunu bilirim” dedi.

"Ekip çalışmaları ile tecrübe yüküyle geldim"

Aksu'ya bağlı Mahallelerin neredeyse tamamını tek tek dolaştığını hatırlatan Karataş, “Hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu şerefli görevi en iyi şekilde yürüteceğime inanıyorum. Kendime ve çalışma arkadaşlarımıza olan güvenim tamdır. Buraya kadar vatandaşlarımızla, ekip çalışmaları ile tecrübe yüküyle geldim. Aksu'yu el ele vererek modern ve çağdaş kentler seviyesinde yerini alması için bölge halkımızla dayanışma içinde ve ulaşılabilir olmak, en büyük arzumuz. Aksu'muzda bir sevda yürüyüşüne çıktık.” açıklamasını yaptı.

"Antalya'nın Lokomotif ilçesi olmayı sürdürecekti"

Aksu hakkında bir çok bilgiye sahip olduğunu kaydeden Karataş, “Aksu'nun tarım ve turizm dışında besleyici yan sanayiler ve ilçenin ileriye yönelik atılım göstereceği çok daha fazla adımlar olduğuna inanıyorum. Bütün bu adımlar gerçekleştirildiğinde Aksu, üretimi ve istihdamı güçlü ilçeler arasında, Antalya'nın Lokomotif ilçesi olmayı sürdürecektir. Aksu'da yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarıyla, beklentileriyle bütünleşen, gelişimi ve refahı, ilerlemeyi sağlayan ciddi projeleri ortaya koyabilmek için Belediye Başkanlığına birlikte yönetim anlayışıyla aday adayı oldum. Aday adaylığım başta ülkemize sonra da Antalya'mız ve Aksu'muza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.