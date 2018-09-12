Deniz kirliliğine neden olan iki gemiye 221 bin 884 TL para cezası uygulandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü, Antalya Körfezi'nde deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğe karşı, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimler sırasında Antalya Liman sahasında bağlı bulunan, Marshall İslands bayraklı 24 bin 212 gross tonluk Mother M isimli kuru yük gemisinin kirli balast suyu, Panama Bayraklı Rek Tıtan isimli kuru yük gemisinin de sintinesini deşarj ederek, kirliliğe neden olduğu tespit edildi. Mother M'ye 131 bin 831 TL, Rek Tıtan'a ise 90 bin 53 TL olmak üzere toplam 221 bin 884 TL idari para cezası uygulandı.

İhbar hattı

Akdeniz'in mavi kalması için konuya duyarlılık gösteren vatandaşlar deniz kirliliğiyle ilgili şikayetlerini, Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü'nün 249 52 00 numaralı telefonlarına bildirebiliyor. Büyükşehir ekipleri, deniz kirliliği ile ilgili şikayetleri hassasiyetle değerlendirirken, Antalya Körfezi'nin karadan ve denizden kirlenmeye karşı korunması konusunda gerekli çalışmaları sürdürüyor.