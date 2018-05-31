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31 Mayıs 2018 11:18

Deniz Mahallesi’ne sıcak asfalt

Muratpaşa Belediyesi, kentin eski mahallerinden Deniz’de 14 sokağı kapsayan asfalt çalışmasına başladı.

Deniz Mahallesi’ne sıcak asfalt

31 Mayıs 2018 11:18

4 bin 69 ton sıcak asfaltlamanın yapılacağı mahallede çalışmalar Haziran ayının ilk haftasında tamamlanacak.


Muratpaşa Belediyesi’nin kent merkezinde cadde ve sokaklarda başladığı yenileme çalışmaları Deniz Mahallesi’yle devam ediyor. Antalya’nın eksi mahallerinden olan Deniz’de Fen İşleri Müdürlüğü’nün çalışmaları 14 sokağı kapsıyor. PTT Baş Müdürlüğü, Tük Telekom gibi kurumların bulunduğu mahalle ana ulaşım akslarından 121 Sokak’ta çalışmalar tamamlanırken mahallede toplam 4 bin 69 ton sıcak asfalt çalışması yapılacak. Bununla birlikte deniz Mahallesi’nde 14 bin 863 metrekare de kaldırım yenileme çalışması gerçekleştirilecek. Deniz Mahallesi’nde çalışmalar Haziran ayının ilk haftasında tamamlanacak.




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