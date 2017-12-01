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01 Aralık 2017 11:58

Deniz Otobüsleri kış tarifesine geçti

Antalya-Kemer arasında yaz sezonu boyunca tam kapasite yolcu taşıyan Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri kış tarifesi ile seferlerine devam edecek.

Deniz Otobüsleri kış tarifesine geçti

01 Aralık 2017 11:58


Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Deniz Otobüsleri, Antalya- Kemer arasında vazgeçilmez bir ulaşım aracı olmaya devam ediyor. Deniz Otobüsleri 1 Aralık’tan itibaren Kış tarifesine geçti. Otobüsler sadece Cumartesi Pazar günleri Antalya Kaleiçi Yat Limanı’ndan 09.30/15.30 saatlerinde, Kemer Marina’dan 10.45/16.45 saatlerinde hareket edecek. Tam 15.00 TL, Emekli, Öğretmen 10.TL, Öğrenci 9 TL Engelli, Basın, Gazi ve Şehit yakınları ise ücretsiz olarak taşınacak. Kış tarifesi Aralık-Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayacak.




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