Deniz Otobüsleri kış tarifesine geçti

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Deniz Otobüsleri, Antalya- Kemer arasında vazgeçilmez bir ulaşım aracı olmaya devam ediyor. Deniz Otobüsleri 1 Aralık’tan itibaren Kış tarifesine geçti. Otobüsler sadece Cumartesi Pazar günleri Antalya Kaleiçi Yat Limanı’ndan 09.30/15.30 saatlerinde, Kemer Marina’dan 10.45/16.45 saatlerinde hareket edecek. Tam 15.00 TL, Emekli, Öğretmen 10.TL, Öğrenci 9 TL Engelli, Basın, Gazi ve Şehit yakınları ise ücretsiz olarak taşınacak. Kış tarifesi Aralık-Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayacak.