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12 Temmuz 2017 13:36

Deniz yatağından düşen iki kardeş hayatını kaybetti

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye yerleşen 2 Suriyeli Türkmen kardeş Muğla’da girdikleri denizde boğuldu.

Deniz yatağından düşen iki kardeş hayatını kaybetti

12 Temmuz 2017 13:36


Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Muğla’nın Fethiye ilçesi Kumluova Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaat ustası 4 çocuk babası Ali El Ali, bir süredir denize gitmek isteyen çocuklarının isteğini kırmadı ve denize götürdü. Aile sofrayı hazırladığı esnada Fazi El Ali (10) ve Mail El Ali (9) kardeşler, babalarının aldığı deniz yatağı ile suya girdi. Yataktan düşen iki çocuk bir süre sonra çırpınmaya başladı. Denizin dalgalı olması nedeniyle gözden kaybolan çocukları kurtarmak için sahildeki vatandaşlar seferber oldu. Teknenin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan iki çocuğa 112 sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Fazi El Ali Fethiye Devlet Hastanesine, Mail El Ali ise Kaş Devlet Hastanesine götürüldü. İki kardeş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İki kardeşten Mail El Ali’nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna, Fazi El Ali’nin cenazesi ise Muğla Devlet Hastanesine kaldırıldı.



"Deniz yatağı almıştı"


Büyük oğlunun cansız bedenini almak için morga gelen baba Ali El Ali gözyaşlarına boğuldu. Gözü yaşlı baba olayı şöyle anlattı:


"Çocuklarım 10 gündür kendilerini denize götürmem için istekte bulunuyorlardı. Ben de artık kıramadım. Otobüsle Kumluova mevkiine denize götürdüm. Sofrayı hazırlamaya başladığımız anda 5 dakika içinde iki çocuğum ortadan kaybolmuştu. Bir baktık denizin içine girmişler millet onları arıyor. Deniz yatağında oynasın diye onlara yatak almıştım. Deniz yataklarının denizde boş olduğunu görünce suda kaybolduklarını anladım. Ben de üzerimi çıkarıp denize girdim. Ama yüzme bilmiyordum. Millet arıyordu her yerde. Tekne ile birileri de arıyordu. Çocuğumun birisi sudan çıkarıldı. Aynı yerden biraz sonra diğer çocuğumda sudan çıkarıldı. İki ambulansla Kaş ve Fethiye’deki hastanelere götürüldü. Ama kaybettik."



"Savaştan kaçırmıştı"


Ali El Ali, savaştan koruduğu çocuklarının Türkiye’de denizde hayatlarını kaybettiğini, takdiri ilahi olduğunu söyledi. Çocuklarının cenazesini Kilis Elbeyli’de toprağa vermeyi planladığını dile getiren Ali El Ali, tüm aileleri çocuklarını denizde yalnız bırakmamaları için uyardı.




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